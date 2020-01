Tassotti: «Gattuso era l’unico a tenere testa a Ibra quando sbraitava»

Il Giornale intervista Mauro Tassotti, vice allenatore di Ševčenko sulla panchina della Nazionale ucraina. Ma soprattutto ex difensore storico del Milan di Arrigo Sacchi, a cui il suo nome continua ad essere abbinato. Tassotti spiega perché.

Tassotti parla degli allenatori con cui ha lavorato quando era un giocatore del Milan. Definisce Liedholm un monumento.

«Poi arrivò Liedholm, un monumento di allenatore, sul conto del quale si raccontano favole: per esempio non è vero che mi mettesse al muro per migliorarmi tecnicamente».

Chi però cambiò la vita al Milan fu Sacchi.

Su Capello:

Quando è diventato allenatore, invece, Tassotti ha avuto a che fare con altri miti della panchina. Cesare Maldini, per esempio,

Ma anche Ancelotti, Leonardo e Allegri.

«Con Ancelotti poi l’intesa si è perfezionata. Oltre che amici, eravamo diventati complici. Se Carlo aveva qualche dubbio, mi interpellava e io, senza fare sconti, esprimevo il mio parere. Se non mi chiedeva, non intervenivo anche per non avere rogne su eventuali fughe di notizie. Leonardo invece fu spinto a fare l’allenatore, non aveva dentro il sacro fuoco. Amava più risolvere questioni spinose con i giocatori che occuparsi di questioni tecniche. E infatti, potendo scegliere, ha fatto il dirigente poi. Con Allegri mi son trovato benissimo: lo considero uno degli allenatori più capaci in circolazione. Gli avevo promesso che, finita l’esperienza al Milan, l’avrei seguito alla Juve. Alla fine, invece, rimasi con Pippo Inzaghi per spirito di servizio e fedeltà alla bandiera».