Sul pianeta dello juventino Zuliani: “A Napoli in sala stampa ti prendono a calci e lanciano petardi” (VIDEO)

Il fantasioso racconto di Claudio Zuliani in una trasmissione su una tv privata: “Sono stato a Napoli inviato molti anni, e lì i giornalisti ti accolgono insultandoti”

“Ci sei mai stato in sala stampa al San Paolo? Lo sai che fanno lì, i giornalisti? Ti prendono a calci, lanciano i petardi, ti insultano…”.

Claudio Zuliani è un giornalista-tifoso della Juventus. Più tifoso che giornalista. Diciamo in un rapporto di 99 a 1. E questo è il suo racconto della vita lavorativa nella sala stampa del San Paolo. Durante la trasmissione “Lunedì di rigore” del 27 gennaio, sull’emittente Top Calcio 24, dopo Napoli-Juventus, Zuliani parla – anzi inveisce – con un altro commentatore, descrivendo i comportamenti dei “colleghi” napoletani: “Io purtroppo ci sono andato parecchi anni in trasferta. Sai che clima si respira in sala stampa in quella città? Sai che domande fanno i giornalisti? Sai come ti accolgono? Ti prendono a calci in culo, ti lanciano i petardi, ti insultano!”.

E l’altro risponde pure: “Io a Napoli ci vado a mangiare la pizza, i cannoli…”.

Zuliani ha dimenticato le rapine che in tribuna stampa a Napoli vengono sistematicamente effettuate ai danni di giornalisti provenienti da altre città.