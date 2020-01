Sky UK: Il Napoli pensa a Vertonghen sostituire Koulibaly in estate

Il difensore azzurro è già sul mercato ma è più probabile che parta a fine stagione

Novità riguardo l’interesse del Napoli per il difensore del Tottenham Jan Vertonghen arrivano da Sky Sports UK. Secondo i colleghi inglesi la società azzurra avrebbe puntato il calciatore che è in scadenza di contratto per sostituire Koulibaly che è già sul mercato, ma partirà probabilmente a fine stagione

Il club di Serie A lo vede come un leader con esperienza che può potenzialmente sostituire Kalidou Koulibaly Al momento non c’è ancora una trattativa, ma il Napoli potrebbe cominciare a parlare con Vertonghen essendo agli sgoccioli del contratto Il trentaduenne rimane aperto alle discussioni per un nuovo accordo con gli Spurs, tuttavia, soprattutto dopo che il suo compagno di centrodestra belga Toby Alderweireld ha firmato un nuovo accordo triennale il mese scorso”.