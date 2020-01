Sky Sport – Inter e Napoli continuano a parlare di Vecino e Allan

Non sono stati ancora coinvolti i due giocatori, dal momento che prima devono essere definite le cifre e le formule dell’operazione

Sky Sport conferma l’asse Napoli-Inter non solo per Politano. Come rivelato ieri sera i due club starebbero parlando anche di un possibile scambio Allan-Vecino. Potrebbe essere una nuova possibilità per l’uruguaiano che con Conte non ha mai avuto il giusto feeling

Nelle ultime ore è spuntata una nuova idea, che prevede un possibile scambio fra Allan e Matias Vecino. Fra le parti ci sono stati i primi contatti, che potrebbero diventare più concreti con il passare del tempo. Non sono stati ancora coinvolti i due giocatori, dal momento che prima devono essere definite le cifre e le formule dell’operazione. Su Allan però non c’è solo l’Inter. Piace anche alla Premier, soprattutto all’Everton di Ancelotti, che lo rivorrebbe con sé.