Sky: Napoli avanti su Amrabat, in alternativa il Verona promette Kumbulla

Il Napoli potrebbe rompere le uova nel paniere all’Inter, che vuole Kumbulla e che in questo momento è a colloquio con gli agenti del calciatore

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sarebbe in corso un incontro tra gli agenti di Kumbulla e la dirigenza dell’Inter. Il calciatore dell’Hellas è una delle sorprese più belle della squadra di Juric e i nerazzurri lo avrebbero prenotato per il Verona. L’Inter avrebbe una corsia preferenziale nella trattativa, ma c’è anche il Napoli.

Scrive Di Marzio:

“Gli agenti del giocatore – Gianni Vitali e Stefano Castagna – si trovano all’interno della sede nerazzurra. L’Inter, infatti, lo ha prenotato per giugno e il Verona le ha lasciato un canale preferenziale. Questo perché il Napoli è avanti sul fronte Amrabat (che piaceva anche a Conte) ma, qualora gli azzurri non dovessero riuscire a mettere le mani sul marocchino, allora avrebbero la priorità per Kumbulla (altro obiettivo), con l’Inter che a quel punto verrebbe scavalcata”.