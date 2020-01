Sky: il Napoli aumenta l’offerta per Petagna. 21 milioni più bonus

La Spal non vuole privarsi di un calciatore fondamentale in chiave salvezza e prospetta al Napoli il trasferimento per giungo

Nonostante Cristiano Giuntoli abbia parlato di mercato finito per il Napoli su Sky nel prepartita della sfida contro il Napoli, Sky rilancia la notizia che il club azzurro sarebbe ancora sulle tracce di Petagna

Il Napoli ha aumentato l’offerta fatta alla Spal in queste ore, con una cifra messa sul piatto di 21 milioni più bonus. La Spal però continua a resistere per conservare il calciatore che potrebbe fare la differenza in chiave salvezza. Da qui la proposta di chiudere l’affare ora, ma posticipare il passaggio effettivo di Petagna a giugno