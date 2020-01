Serse Cosmi torna sulla panchina del Perugia. Sarà lui a dirigere la squadra dopo l’addio di Massimo Oddo. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Cosmi ha già allenato il Perugia dal 2000 al 2004 portando la squadra a vincere una Coppa Intertoto, nel 2003.

L’accordo tra il tecnico e il club, racconta Di Marzio,

“è stato trovato dopo un incontro segreto avvenuto venerdì pomeriggio dove Cosmi ha convinto la società in maniera definitiva e ha dunque coronato il suo sogno di tornare nella piazza che ha amato di più in carriera, grazie anche alla decisione del presidente Santopadre e del direttore sportivo Goretti, che con Cosmi puntano al ritorno in Serie A. Cosmi a Perugia torna per una questione di cuore, per cercare di tornare in alto come vent’anni fa. Ancora una volta insieme”.