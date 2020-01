Ronaldo: “Napoli-Inter? La vedrò. Speriamo che l’Inter perda”

L’autore della tripletta della Juve a Sky: “L’anno è iniziato bene per me, ma ciò che conta è la squadra”

La Juve batte il Cagliari 4-0 con tripletta di Ronaldo (e un gol di Higuain). Ai microfoni di Sky, nel post partita, si è presentato proprio l’artefice dei tre gol, Cristiano.

“L’anno è iniziato bene, per me, ma ciò che conta è la squadra. Abbiamo giocato molto bene e ovviamente sono contento per la mia prima tripletta in A. Siamo completi, stiamo migliorando in attacco ma anche in difesa e a centrocampo”.