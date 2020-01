Repubblica: nasce a Milano l'”Edicola Quisco”, la prima edicola a tre ruote

L’edicola a tre ruote che porta i giornali dove non si trovano più.

La crisi della carta stampata è oramai un dato di fatto e non solo perché l’online ne ha preso il posto, perché è più veloce e dispone delle piattaforme social. C’è chi pensa che uno dei motivi del declino dei giornali cartacei sia l’assenza di edicole. Ed è così che a Milano è nata la prima ape-edicola su tre ruote. Un esperimento che oggi racconta Repubblica. Che è partito il 18 dicembre ad opera di Andrea Carvini, l’imprenditore che progetta di salvare la carta stampata motorizzando i punti vendita.

Si chiama “Edicola Quisco” (dallo spagnolo quiosco, chiosco) il mezzo con cui Carvini circola dal 18 dicembre, meno di un mese, facendo tappa (per ora) in tre piazze rimaste orfane di edicole ortodosse causa cessata attività. Come largo Treves, a due passi da via Palermo, dove sei mesi fa si sono abbassate l’ultima volta le saracinesche del giornalaio che per decenni era stato un riferimento. Oppure a Dergano, periferia nord di Milano, quartiere fu industriale dove gli affitti bassi attraggono giovani e idee ma dove in particolare gli anziani si sono visti abbandonare, sempre sei mesi fa, dallo strillone locale.