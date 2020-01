Repubblica – Napoli-Perugia: San Paolo deserto appena 10mila tifosi nonostante i prezzi scontati

Peserà molto l’assenza degli ultras che contestano il regolamento d’uso dell’impianto, ma De Laurentiis vuole portare avanti quella che considera una battaglia di civiltà

Il Napoli si appresta ad affrontare la sfida di Coppa Italia contro il Perugia oggi in uno stadio praticamente deserto. Come riporta Repubblica, infatti, saranno appena 10mila i tifosi che si siederanno sule tribune del San Paolo alle 15 per sostenere gli azzurri

la doppia cifra sulle tribune del San Paolo sarà raggiunta solo grazie ai prezzi da saldi, con le curve in promozione a 2 euro

Avranno il loro peso anche l’orario che è stato imposto nel pomeriggio di un giorno lavorativo e il fatto che la partita va in chiaro su RaiDue, ma il silenzio dei cori è dovuto soprattutto allo sciopero da parte degli ultras in contestazione con il regolamento d’uso dell’impianto di Fuorigrotta

De Laurentiis non ha però alcuna intenzione di scendere a patti e porterà avanti quella che considera una battaglia di civiltà, incurante della brutta aria da resa dei conti che circonda la squadra, in campo e fuori.