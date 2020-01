Repubblica: Fabian Ruiz distratto dalla corte di Real Madrid e Barcellona

Il centrocampista spagnolo è scomparso in questa prima parte del campionato dimostrandosi poco sereno, se non svogliato in campo

L’edizione odierna di Repubblica ricerca le cause del flop di Fabian Ruiz in questa prima parte di campionato. Il centrocampista spagnolo è reduce da una prova estiva con la Nazionale in cui ha meritato il titolo di miglior calciatore dell’Europeo Under 21, eppure nel Napoli non è riuscito a fare la differenza. L’ultima gara degna di essere ricordata risale alla sfida contro l’Inter della passata stagione. Di certo per Gattuso la notizia del suo recupero per la gara di domani è una buona notizia, ma resta indubbio che lo spagnolo sia vittima di un’involuzione, forse distratto dalla corte serrata di Barcellona e Real Madrid.

Le affascinanti voci sul suo futuro, però, stanno lo stesso condizionando in maniera negativa il rendimento del centrocampista, che ha spesso dato nel corso di questo campionato la sensazione di essere poco sereno, se non svogliato

Il pensiero del ritorno in Spagna e del possibile approdo alle due big ha frenato anche il rinnovo di Fabian che era stato avviato dal Napoli

De Laurentiis era pronto a riconoscere al centrocampista un robusto aumento, premio meritato per il suo salto di qualità nella passata stagione. Ma lo spagnolo ha rifiutato finora tutte le proposte ricevute dal presidente, in modo particolare quella relativa all’inserimento di una clausola rescissoria a tre cifre nel nuovo accordo, che non si è dunque nemmeno mai avvicinato davvero alla fumata bianca. Il Napoli non l’ha presa bene, anche perché De Laurentiis è al corrente della corte che stanno facendo il Real Madrid e il Barcellona a Fabiàn, con l’obiettivo di riportarlo al più presto in patria.