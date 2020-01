Razzismo, De Siervo: “Vogliamo fare in 2 anni quello che la Thatcher fece in 10”

L’ad della Lega di A: “Vogliamo prenderli uno a uno, e con il riconoscimento facciale è possibile”

“Vogliamo riuscire a fare in due anni quello che la Thatcher ha fatto in dieci. La Serie A vuole dare un contributo importante”.

Cosi’ l’amministratore delegato della Lega di A, Luigi De Siervo, non lesinando sull’ambizione, è intervenuto all’evento ‘Un calcio al razzismo’, organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a Roma.

“Vedo quello che ha fatto Lotito per combattere una parte della tifoseria che aveva messo in difficoltà l’intera società e la squadra biancoceleste. Questa è la strada giusta, anche sulla scia del contributo portato da un grande dirigente come Gazidis che viene dalla Premier – ha aggiunto De Siervo – Noi dobbiamo prendere uno per uno le persone che stanno rovinando questo sport meraviglioso. Con il riconoscimento facciale è possibile: questo è il lavoro silenzioso che si sta facendo”.