Rai: De Laurentiis ha acquistato per giugno Rrahmani e Amrabat, opzionando Kumbulla

RAI – Il Napoli ha acquistato Amrabat e Rrahmani. Ghoulam verso il ritorno in Ligue 1, countdown per Lobotka

Le ultime novità sul mercato del Napoli arrivano dagli studi Rai durante la domenica sportiva. Si parte dai possibili movimenti degli azzurri con l’Inter

Finisce in un nulla di fatto la possibile intesa Inter-Napoli per lo scambio Llorente-Politano. Non a caso per l’Inter sta prendendo piede l’ipotesi Giroud. Ghoulam è stato proposto all’Inter, ma non convince Conte. Il Napoli potrebbe quindi smistare Ghoulam al Marsiglia o al Lione.

Quasi in dirittura d’arrivo invece la trattativa per Lobotka, mentre arriva la bomba, due acquisti già in porto per quest’estate