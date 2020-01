Rafael torna grande. Grazie alle sue parate il Reading batte il Fulham (VIDEO)

L’eroe di Doha gioca nella Serie B inglese. Ed è stato grande protagonista del successo esterno della propria squadra. I giornali gli hanno dato 9 in pagella

Rafael Cabral Barbosa è tornato. Il portiere tanto bistrattato al cui nome è legato l’ultimo trofeo conquistato dal Napoli di De Laurentiis: dicembre 2014. Sono ormai trascorsi cinque anni. Da cinque anni il Napoli non alza più un trofeo. E l’assoluto protagonista della serata di Doha – Supercoppa italiana contro la Juventus – fa Rafael che fu decisivo ai rigori. In panchina c’era Rafa Benitez. Da allora, la bacheca del Napoli è vuota.

Poco dopo, Rafael perse il posto in favore di Andujar. Da allora, in Serie A, ha giocato una sola partita col Napoli: nel campionato 2016-17 e proprio contro la Juventus, al San Paolo. Finì 1-1. Tre presenze in totale nella Sampdoria e quest’anno il trasferimento in Inghilterra, al Reading che gioca la Championship la loro Serie B. Il Reading lo ha pagato appena 500mila euro.

Rafael è il portiere titolare della squadra che è 14esima in classifica. E ieri sera il portiere brasiliano – che ha vinto una Coppa Libertadores col Santos nel 2011 – ha vissuto una serata di gloria. Come quella che stava vivendo contro lo Swansea, in Europa League, prima di infortunarsi (era il 20 febbraio 2014).

Anche grazie alla sue strepitose parate, il Reading ha vinto 2-1 in casa del Fulham. Sullo 0-0 si è reso protagonista di tre interventi consecutivi nella stessa azione. Il Reading Chronichle gli ha dato 9 in pagella:

Semplicemente eccezionale. Il portiere brasiliano ha compiuto fatto una serie di incredibili parate per mantenere il vantaggio di Reading, tra cui una parata in pieno allungo che ha negato il pareggio a Mitrovic. Nel primo tempo da ricordare il doppio intervento su Mitrovic e Decordova-Reid.