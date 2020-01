Quique Setién, ex tecnico di Fabian Ruiz, è il nuovo allenatore del Barcellona

Il club ha esonerato Valverde e ha scelto l’ex tecnico del Betis, l’ultimo a vincere al Camp Nou. Un allenatore che non ha vinto niente

È ormai tutto fatto. Il Barcellona ha cambiato allenatore. Il club catalano ha esonerato Valverde che era sulla panchina blaugrana da due anni e mezzo in cui ha vinto due volte la Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna. Al suo posto, ecco Quique Setién che fino all’anno scorso ha allenato il Betis Siviglia. Due anni fa, fu l’allenatore di Fabian Ruiz. Setién ha 61 anni, da allenatore ha vinto solo una campionato di Serie B con il Lugo e prima del biennio a Siviglia ha guidato per due anni il Las Palmas. Quindi un allenatore senza palmares.

Valverde paga soprattutto le due eliminazioni consecutive in Champions contro Roma e Liverpool e poi gli ultimi risultati: il pari nel Clasico, col Real che è stato superiore, i due pareggi consecutivi contro Real Sociedad ed Espanyol e infine la recente sconfitta contro l’Atletico Madrid in Supercoppa.

Setién è stato l’ultimo allenatore avversario a vincere al Camp Nou nel novembre 2018 quando il Betis si impose per 4-3 in casa di Messi e compagni. In porta giocava l’attuale portiere della Roma Pau Lopez.