Pogba vuole lasciare lo United. Si dice malato ma poi balla e gioca a basket

Il centrocampista è ormai vicino al divorzio dal club inglese che però non ha preso bene le sue ultime “performances”

Volano stracci tra Pogba e il Manchester United. Il calciatore, ricomprato dal club inglese a 105 milioni di euro dalla Juve (alla quale lo aveva in precedenza regalato a parametro zero), è intenzionato ad andar via e, per farsi cedere, si è dato malato.

Lo scrive il Corriere della Sera.

A settembre Pogba si è infortunato alla caviglia. Da allora, ha saltato più di 20 partite. Ha giocato solo spezzoni di match a fine dicembre. Cinque giorni fa è rimasto in panchina contro il Burnley e ha comunicato al tecnico del Manchester, Solskjaer, di aver bisogno di più tempo per riprendersi dall’infortunio. Ieri, quindi, non è stato nemmeno convocato contro l’Arsenal.

Ma Pogba ha fatto arrabbiare lo United per il suo comportamento.

Sabato è partito per la Francia per andare a trovare i fratelli. Si è fatto immortalare mentre ballava al matrimonio di uno di loro, a Parigi. Un mese fa, in piena convalescenza, era già stato ripreso in un video mentre giocava a basket con la star dell’Nba Jim Butler e Pharell Williams.

Un divorzio alle porte, insomma. Anche se non è ancora chiaro dove andrà a finire Pogba. Su di lui ci sono Real Madrid e Barcellona ed è in corsa anche la Juventus.