Per il Corriere dello Sport Allan è un caso

Ufficialmente non convocato per un affaticamento muscolare, che è reale, ma anche quasi provvidenziale

“Napoli, Allan è un caso”. È il titolo del Corriere dello Sport che si riferisce alla mancata convocazione del brasiliano per la partita di stasera contro la Lazio.

Ufficialmente il centrocampista non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Scrive il quotidiano sportivo:

Allan salta la partita di Coppa Italia

commenta il CorSport.

“Lui proprio lui che nel 2018 ne aveva giocate 50, s’è dovuto arrendere ancora, e quest’anno è già l’ottava volta che gli capita, ad una settimana dal riposo concessogli con il Perugia, sfruttato da Gattuso per farlo rifiatare”

È dal gennaio 2019, da quando trattò con il Psg un eventuale trasferimento, che Allan è cambiato.

“è da quel giorno che la vita gli si è rivoltata contro, e lui qualcosa di suo ci ha messo: a novembre, nella notte dell’ammutinamento, entrò in conflitto dialettico con Edoardo De Laurentiis e finì per ritrovarsi come capo di una ribellione che invece apparteneva a tanti”.