Pandev: “A fine stagione smetto, ma voglio farlo con la salvezza del Genoa”

L’attaccante a Sky: “Sappiamo tutti che siamo in difficoltà, ma possiamo fare meglio. Ci sono ancora diverse partite e quindi la speranza c’è”

Goran Pandev ha raccontato a Sky che il suo desiderio è portare il Genoa alla salvezza. Poi, potrà anche ritirarsi dal calcio.

La squadra ligure è terzultima, con soltanto 14 punti. Solo due in più dell’ultima della lista, la Spal. Serve fare molto di più per restare in Serie A.

Pandev lo sa bene. In estate compirà 37 anni e per quella data potrebbe anche aver smesso di giocare.

“A fine stagione penso di smettere ma lo voglio fare con la salvezza del Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la mia Nazionale. Voglio aiutare i miei compagni ad uscire da questa brutta situazione”.

E’ un sogno, la salvezza, per lui

“Salvare il Genoa prima del ritiro è il mio sogno. Sappiamo tutti che siamo in difficoltà, ma possiamo fare meglio. Ci sono ancora diverse partite e quindi la speranza c’è. Siamo una squadra con tanti giovani, normale sentire un po’ di paura quando si è in certe posizioni”.

Goran ha continuato:

“I tifosi non meritano la classifica che abbiamo. Speriamo di uscirne presto. Sappiamo che c’è tanto ancora da lavorare per fare punti, dobbiamo iniziare da domenica altrimenti si mette male. La colpa è solamente dei giocatori, negli ultimi anni abbiamo cambiato tanti allenatori”.