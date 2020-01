Ospina: «Ringrazio Gattuso, ma un professionista deve affrontare i suoi errori. Oggi è toccato a me»

Il portiere azzurro David Ospina, tra i protagonisti in negativo della sfida persa stasera con la Lazio, ha parlato così a Sky Sport:

“Prima di tutto voglio sottolineare il grande lavoro della squadra: stiamo facendo bene le cose, ma non abbiamo fortuna. Abbiamo avuto anche stasera delle occasioni per segnare, però non ci siamo riusciti e anche a causa del mio errore abbiamo perso. Chiaramente non avrei voluto sbagliare su Immobile”.