Ospina: «Con Gattuso stiamo prendendo fiducia, Meret può diventare un grande»

Il portiere del Napoli David Ospina, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: ‘

Con Gattuso?

“Con Gattuso stiamo facendo le cose bene e stiamo prendendo fiducia. Con la Lazio abbiamo fatto tante cose buone, bisogna continuare su questa strada. La cosa più importante è cominciare a vincere le partite, così diventa tutto più facile. In questo girone di ritorno dobbiamo guadagnare punti. Il girone d’andata è stato complicato per tutti, ma abbiamo grandissimi giocatori e dobbiamo far bene. Prima di essere portiere ero un attaccante, poi sono diventato portiere. Mi è sempre piaciuto giocare con i piedi e in vacanza con gli amici mi diverto sempre a giocare in attacco. In Sudamerica giochiamo tanto con i piedi, io metto questa caratteristica a disposizione dell’allenatore e della squadra”.