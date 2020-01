Mundo Deportivo: Llorente nel casting del Barcellona per sostituire Luiz Suarez

L’attaccante del Napoli è considerato una delle soluzioni migliori considerando la sua esperienza internazionale e il prezzo adeguato alle possibilità del Barcellona

Mundo Deportivo apre con Fernando Llorente in prima pagina. L’attaccante spagnolo del Napoli è tra i candidati presi in considerazione dal Barcellone per sostituire Luiz Suarez.

Che i blaugrana siano alla ricerca lo ha confermato anche ieri in conferenza stampa il nuovo tecnico Quique Setién

“È vero che stiamo prendendo in considerazione e parlando di questo problema, ma dobbiamo ancora maturare un po’ le scelte”

Il nome che piace di più è sicuramente quello di Lautaro Martinez, ma il club non nasconde però di non voler spendere cifre eccessive in questo momento, per cui 111 milioni sono fuori discussione.

Non è sicuramente tra i primi in lizza, ma Fernando Llorente è considerato, insieme a Giroud, una delle soluzioni migliori in questo momento considerando la sua esperienza internazionale e il prezzo adeguato alle possibilità del Barcellona