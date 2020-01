Il Messaggero: il Napoli si gioca il futuro ed è arbitro dello scudetto

Gennaio mese importantissimo, perché la squadra allenata da Gattuso affronterà nell’ordine, Inter, Lazio e Juventus

La lotta per lo scudetto, per una volta, è accesa. Non c’è più solo la Juventus, ma anche Inter, Lazio e, in parte anche la Roma. Ne scrive il Messaggero, che attribuisce al Napoli un ruolo importante, quello di essere un po’ l’ago della bilancia del destino dello scudetto, almeno per il mese di gennaio.

“Gennaio è il mese decisivo, non tanto per capire chi vincerà lo scudetto, quanto per avere un’idea chiara su chi lo potrà davvero inseguire. Da domenica al 26, sono quattro giornate, nelle quali ci saranno alcuni scontri diretti fondamentali. Una delle chiavi scudetto la tiene il Napoli, che affronterà nell’ordine, Inter, Lazio e Juventus, solo con i biancocelesti giocherà fuori casa (ha già affrontato la Roma e perso all’Olimpico due mesi fa). Il Napoli si gioca il futuro, capirà se potrà rientrare almeno nella lotta per il quarto posto e sarà arbitro del destino degli altri“.

In particolare, sarà interessante la seconda giornata della ripresa, quella successiva al prossimo weekend.

“perché oltre a Lazio-Napoli il calendario metterà davanti sia Roma e Juve, sia Inter e Atalanta, perfettamente in grado di andare a prendere punti a San Siro. La prima di ritorno è di scarico, le big affrontano squadre di medio-bassa classifica: Juve-Parma, Lazio-Samp, Lecce-Inter e Genoa-Roma. La seconda di ritorno, appunto il 26 gennaio, c’è il derby della Capitale, la Juve al San Paolo contro il Napoli e l’Inter riceve la rivelazione Cagliari. In quella data ne sapremo di più, soprattutto sul futuro della Roma o sui sogni di gloria della Lazio, che ha già battuto la Juventus qualche settimana fa, sia in campionato sia in Supercoppa”.