Mertens ai tifosi: «Sto lavorando duro per tornare il prima possibile»

L’attaccante azzurro, fermo da prima di Natale, sarà ancora out contro la Juventus e ha pensato di rassicurare i tifosi sul suo ritorno

Prosegue la lunga assenza di Dries Mertens, nonostante l’attaccante belga fosse stato dichiarato guarito dal Belgio, dove era andato per curarsi, non si ha ancora notizia del suo ritorno in campo. Dries sarà ancora assente contro la Juventus domenica sera, ma ha voluto rassicurare i tifosi del Napoli con un post su Instagram

Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima