Il Mattino: Lobotka potrebbe essere in panchina con il Napoli contro la Lazio

Ieri si è giocata Celta Vigo-Osasuna, ma senza Lobotka. Il centrocampista del Celta, nonostante fosse stato convocato, è andato in tribuna.

Il Mattino scrive

“lo slovacco, ormai è piuttosto evidente, vuole lasciare la Galizia per andare al Napoli e lo ha ribadito proprio ieri al suo tecnico, poche ore prima la gara con l’Osasuna. E a quel punto, preso atto della volontà del calciatore, l’allenatore Oscar Garcia, che pur lo aveva inserito tra i convocati, ha deciso di mandarlo in tribuna”.

Uno scontro tra la società e il calciatore che ha deciso di voler venire a Napoli, ma il Celta non vuole cedere al di sotto di una certa cifra

“Si scopre che c’è un motivo per cui il Celta non vuole scendere sotto i 22 milioni di euro per chiudere l’operazione: il Nordsjaelland, il club norvegese da cui nell’estate del 2017 è arrivato Lobotka, una percentuale sulla rivendita del 25 per cento. Da qui il braccio di ferro sul prezzo del cartellino”.