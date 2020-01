Manolas: “Contro l’Inter abbiamo dominato. Io e Koulibaly incompatibili? Mi fa sorridere”

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Viviamo un momento complicatissimo, se ne esce solo vincendo. Ci aspettano delle partite difficili. Sarà durissima battere la Lazio, ma noi ce la metteremo tutta!

Sull’Inter.

“Nei primi sette minuti abbiamo avuto due occasioni limpide nei primi 7 minuti e non abbiamo segnato mentre loro alla prima ripartenza fanno gol in maniera anche molto fortunata, vuol dire che tutto ci gira contro. Ci abbiamo messo impegno, abbiamo dato tutto. Abbiamo dominato la partita, ma purtroppo abbiamo subito tre reti su tre errori e non abbiamo concretizzato i diciotto tiri che abbiamo fatto, dovevamo sfruttare meglio quelle occasioni. Abbiamo fatto una grande gara. E’ un’annata storta ma dobbiamo rialzarci”.

Sulla Lazio.

“Sarà complicatissimo, hanno battuto anche la Juventus. Non so quanti derby ho giocato ma ne ho vinti la maggior parte. La Lazio è una squadra forte, lo stesso gruppo da anni, col solito allenatore. Si difende sempre in 11. Immobile sta facendo un grande campionato e sa fare gol come nessuno. Andrò in campo per dare il massimo e poi faremo i conti al novantesimo. 11 punti dalla zona Champions sono stanti ma noi dobbiamo cominciare a vincere per prendere entusiasmo.

Sul rapporto con Koulibaly e le critiche.

“È un’annata storta ma dobbiamo rialzarci e portare a casa punti fondamentali. Quando mi dicono che io e Koulibaly non siamo compatibili mi fa sorridere. Quando le cose non vanno bene si cerca di dare la colpa a tutti. Abbiamo giocato poco insieme, ma in Champions abbiamo fatto benissimo. Ora lui è infortunato e non può darci una mano, speriamo torni presto”.​​​​​​​

Su Gattuso.

“E’ un allenatore che dà l’anima, è preparato. Il suo lavoro si vede in campo e lavoriamo duramente. Lavoriamo duramente negli allenamenti, spero che arrivino i risultati perché meritiamo di più”.​​​​​​​

Su Demme.

“Non conosco bene Demme e non voglio dare giudizi, ma spero che ci possa dare una mano, ci servono giocatori in grado di dare equilibrio”.

