Malumori interisti (tifosi) per Doveri arbitro di Napoli-Inter

Ricordano un po’ di precedenti pro-Juve, il più clamoroso dei quali è il mani di De Ligt in area col Bologna che venne giudicato regolare

Doveri, con Calvarese alla Var. La designazione di Rizzoli per Napoli-Inter all’Epifania si tira dietro qualche malumore in casa nerazzurra.

A maggio scorso l’Inter perse per 4-1 al San Paolo, e le statistiche dei precedenti con l’arbitro romano dicono 5 vittorie, di 5 pareggi e ben 6 sconfitte dell’Inter.

Per il Napoli il bilancio invece è positivo anche se gli azzurri hanno un precedente polemico: l’anno scorso nello 0-0 con il Milan a San Siro, espulsione senza motivo di Fabian Ruiz (accusato di aver colpito la palla con la mano quando invece era coscia piena, poi venne cacciato pure Ancelotti).

I tifosi dell’Inter sui social invece ricordano un rigore non concesso l’anno scorso col Parma per fallo di Di Maio su Icardi, con Doveri al Var che non intervenne. Ma anche un po’ di precedenti pro-Juve, il più clamoroso dei quali è il mani di De Ligt in area col Bologna che venne giudicato regolare.

Calvarese al Var ha etichetta di arbitro poco amico della tecnologia: da primo arbitro l’anno scorso non ricorse review per ben 20 gare.