Maksimovic: «Obiettivi? Quest’estate parlavamo di scudetto e non l’abbiamo mantenuto»

A Radio Kiss Kiss «Non possiamo porci obiettivi, dobbiamo stare zitti e lavorare sodo per recuperare i punti persi in campionato»

Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic ai microfoni di Radio Kiss Kiss

«Sono finalmente a disposizione del mister. Questa è la mia prima settimana di allenamento. Sto bene, L’infortunio è passato ed è importante perché è stato brutto. Ho lavorato tanto per tornare il prima possibile»

Il momento brutto è passato?

«Possiamo dirlo. Si lavora ogni giorno per migliorarci sempre. Sono contentissimo da quello che vedo con il nuovo mister. Ho visto che dopo aver battuto la Juve la fiducia è tornata anche per i miei compagni. Vogliamo far vedere che siamo una buona squadra»

Le prossime partite saranno fondamentali

«Per noi le prossime partite sono tutte partite secche. È importante che ci siamo ritrovati e stiamo facendo buone prestazioni. Quando fai delle buone prestazioni, vinci»

Che obiettivi avete?

«Sicuramente la Coppa Italia perché siamo in semifinale. Però gli obiettivi adesso li mettiamo da parte perché dobbiamo lavorare tanto in classifica, abbiamo perso tanti punti quest’anno. So che nessuno è contento, neanche i tifosi, perciò dobbiamo stare zitti e lavorare tanto. Non possiamo parlare di obiettivi, A inizio stagione si parlava di scudetto e alla fine non abbiamo fatto niente. Restano la Coppa Italia e la Champions, ma l’importante è il campionato per giocare l’anno prossimo in Europa. Lobotka e Demme ci stanno aiutando, devo far loro i miei complimenti perché si sono inseriti subito.»

Col Barcellona?

«Al Barcellona ci penseremo quando arriverà il momento. Per adesso la partita più importante per noi è quella contro la Sampdoria. Dove non siamo messi bene è in campionato e per noi adesso è il punto fondamentale. Forse qualcuno non vede quello che stiamo facendo, ma noi lavoriamo sodo e l’importante è che lo sappiamo noi»

I tifosi sono importanti?

«I tifosi sono importantissimi, è chiaro che giocare in uno stadio pieno è tutta un’altra cosa e se non è stato così è per colpa nostra. Questa città merita di vedere il Napoli sempre ad alti livelli. I nuovi acquisti sono tutti ragazzi giovani che possono crescere e fare buoni risultati. Prometto ai tifosi il nostro massimo impegno nel portare il Napoli avanti».