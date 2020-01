Libero: Gattuso è il peggiore tra gli allenatori subentrati. Il problema non era il modulo

Lo scrive Libero, in un articolo in cui analizza i cambi degli allenatori sulle panchine della Serie A.

Il quotidiano continua:

Tutto è iniziato dalla notte dell’ammutinamento.

“Da allora i partenopei non sanno più cosa voglia dire «normalità». E stasera c’è la Lazio in Coppa Italia: potrebbe essere un’opportunità per dare segni di vita, ma appare più come un altro massacro annunciato (Allan non convocato, oltre agli infortunati)”.

L’arrivo di Gattuso al posto di Ancelotti non ha migliorato la situazione della squadra. Anzi.

“L’ultimo ko con la modesta Fiorentina fotografa la realtà di una squadra in balia degli eventi e di una società che non ha più il polso della situazione. Manca ancora tanto calcio da giocare, ma potrebbe non essere una buona notizia: De Laurentiis vorrebbe già fare le valigie a Gattuso, ma non può perché un altro «matto» non lo trova di sicuro. Tra i sette club che hanno cambiato la guida tecnica, il Napoli è quello più in difficoltà e dà adito all’opinione che, se non si hanno le idee chiare, cambiare è spesso deleterio”.