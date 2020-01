L’Atalanta vince 7-0, ma il Torino non esonera Mazzarri

Tripletta di Ilicic, che segna pure da centrocampo. Il tecnico granata annuncia il ritiro “a tempo indeterminato”: “Io nelle difficoltà non mollo”. E Cairo conferma la fiducia

“Nelle difficoltà io non mollo”. E non molla il Torino: Walter Mazzarri resta sulla panchina granata nonostante il 7-0 subito dall’Atalanta.

La squadra di Gasperini asfalta letteralmente il Torino, dominando dal primo al 90′, segnando con una tripletta di Ilicic (di cui uno da metà campo), con una doppietta di Muriel, con Gosens e Zapata.

Il Torino finisce con due espulsi e una prestazione assurda. Lo stadio si svuota già sullo 0-4, e fuori comincia la contestazione. Tutti vogliono la testa dell’allenatore, il quale però si presenta in tv e annuncia: “Prestazione indifendibile. Andiamo in ritiro da stasera a tempo indeterminato, ho parlato e parlerò con il Presidente e con la squadra. Ma io nelle difficoltà non mollo”. E Cairo conferma: si va avanti con Mazzarri.