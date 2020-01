L’agente di Koutris: “Non c’è alcuna trattativa in piedi con il Napoli”

In diretta su Radio Punto Nuovo: “Al momento non ho avuto contatti con loro. Tanto meno mi risultano esserci stati tra Napoli e Olympiakos”

Il nome di Leonardo Koutris è stato accostato al mercato del Napoli con una certa insistenza, nelle ultime ore. Il suo agente, Nikolaos Klitsidis è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo. E da quello che ha dichiarato non sembra che la trattativa sia entrata granché nel vivo.

Il procuratore ha dichiarato:

“L’interesse del Napoli? Al momento non ho avuto contatti con loro. Tanto meno mi risultano esserci stati contatti tra Napoli e Olympiakos. Ripeto, ad oggi è tutto fermo, non c’è alcuna trattativa in piedi”.