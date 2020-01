L’abbraccio social degli “scomparsi” del Napoli: sono vivi e lottano insieme ai compagni

Ghoulam, Koulibaly e Maksimovic festeggiano online “la giornata dell’abbraccio”, nel giorno di Napoli-Lazio, almeno danno segnali di vita

Che fine ha fatto Ghoulam? Dato per disperso nei mille report quotidiani da Castelvolturno. A parte, sempre a lavorare a parte. E Maksimovic? Chi l’ha visto nel 2020? Starà con Koulibaly, sballottato tra infermeria, terapia e palestra. Intanto, tutto intorno, monta la narrazione di una squadra slegata, ognuno per sé verso la sconfitta, con la classifica che crolla con l’umore e i famosi venti di crisi che soffiano abbondanti.

E invece eccoli lì, gli scomparsi: sono tra noi, sono vivi, e lottano insieme ai compagni. Lo fanno sui social, almeno. Visto che in campo, per ora, non possono. Lo fanno, soprattutto, nel giorno dell’ultima spiaggia: il match di Coppa Italia contro la Lazio, ultimo obiettivo stagionale ancora percorribile.

Ghoulam approfitta della “giornata dell’abbraccio” per testimoniare la sua vicinanza alla squadra postando su Twitter una foto di gruppo e una che lo vede sorridente appoggiarsi in allenamento a Koulibaly e ad un altro inghiottito dal buco nero della crisi: Dries Mertens.

Koulibaly invece sceglie altre scene da una vita che non c’è più: l’abbraccio con Insigne, un’altra di gruppo. Quando ancora sorridevano, e la vita, almeno quella pubblica, era tutta sorrisi e pacche sulle spalle.

La fan page di Maksimovic invece mette su Instagram un altro tipo di abbraccio, quello in marcatura, in area, con Acerbi. Più vigoroso e in tema col “match day”, perché oggi si gioca e quindi “Forza ragazzi”, condito con l’emoticon del bicipite gonfio.

Nessuno ha pensato di postare la foto del grande abbraccio di quest’anno, quello di Salisburgo, con Insigne che corre a stringere Ancelotti mentre il resto della squadra li sommerge. Forse l’ultima vera “giornata dell’abbraccio” azzurro.

Forza ragazzi 💪🏿#KK #HugDay @sscnapoli @Lor_Insigne pic.twitter.com/uwuGSsr3s9

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) January 21, 2020

Visualizza questo post su Instagram Match Day… Forza Ragazzi! 💪🏻💙 @official_solonapolicalcio Un post condiviso da Nikola Maksimovic (@nikmaksimovic19) in data: 21 Gen 2020 alle ore 7:05 PST