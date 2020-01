Il meraviglioso gol di Ounas (che non è servito al Nizza)

In Coppa di Francia gol d’autore del franco-algerino che è ancora di proprietà del Napoli. Stop a seguire di tacco e sinistri imparabile

Gran gol di Ounas in Coppa di Francia. Il calciatore franco-algerino ha dato spettacolo all’89 con una rete d’autore ieri sera in Coppa di Francia. Ounas è in prestito al Nizza – è ancora un calciatore del Napoli – e con la maglia del Nizza ha realizzato la rete portandosi avanti la palla col tacco e poi chiudendo con un tiro di imparabile di sinistro. Ha così momentaneamente pareggiato la partita con il Lione che però un minuto dopo ha segnato il gol decisivo per la partita e per la qualificazione.