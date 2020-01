Il Mattino: i calciatori del Napoli, in pubblico e in privato, esaltano il lavoro di Gattuso

I calciatori del Napoli esaltano il lavoro di Gattuso. Il Mattino racconta il lavoro di Rino Gattuso e com’è cambiato tutto con il suo avvento sulla panchina del Napoli. Sarà pur vietatissimo festeggiare, scrive il quotidiano,

ma certe cose, dopo i tormenti degli ultimi mesi con Ancelotti, sono un’emozione a prescindere.

È cambiato tutto in questo mese e mezzo, dal primo giorno dell’arrivo del tecnico calabro a Castel Volturno: per prima cosa, il centro è divenuto una sorta di Grande Fratello. Già, perché Gattuso ha piazzato telecamere ovunque, che riprendono gli allenamenti e le partitelle della squadra da angolazioni di vario genere… Davvero non c’è un momento degli allenamenti che Gattuso non passi al setaccio. E che faccia registrare.