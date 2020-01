Il Giornale: la cura Gattuso non funziona, la vittoria con il Sassuolo è stata solo un episodio

Il Napoli regala tre gol all’Inter al San Paolo, scrive il Giornale, consentendole di restare in vetta accanto alla Juventus.

Una prova di personalità, quella dei nerazzurri.

La scivolata di Di Lorenzo permette a Lukaku di andare in porta. Poi sempre il belga fa passare la palla sotto le gambe di Meret, e infine lo svarione di Manolas.

“Così l’Inter è diventata una montagna impossibile da scalare per un Napoli che torna dalle vacanze nel modo peggiore. La cura Gattuso non funziona, la vittoria rocambolesca con il Sassuolo prima della sosta un episodio. Rino senza Koulibaly sceglie Di Lorenzo centrale, un ruolo che non copriva da tre stagioni, e viene punito. Anche perché di fronte aveva una coppia implacabile, strepitosa: la Lu-La ha segnato trenta gol in stagione”.