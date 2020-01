Koulibaly, 500 euro al “fratello” invisibile la vigilia di Natale

Gliele ha messe in mano mentre chiedeva l’elemosina la sera del 24, nel parcheggio davanti a un grande supermercato di un quartiere bene di Napoli

Monica Scozzafava sul Corriere della Sera oggi racconta di Koulibaly, ma non del campione di calcio, bensì del ragazzo senegalese, un ragazzo che al contrario di tanti suoi connazionali ha fatto fortuna, non vive chiedendo l’elemosina fuori ad un supermercato. Eppure Kalidou non ha dimenticato da dove viene e non disdegna di ricordarsi dei suoi fratelli in difficoltà spesso.

La sera della vigilia di Natale, nel parcheggio davanti a un grande supermercato di un quartiere bene di Napoli, tutti andavano molto di corsa, caricavano le auto con le grandi spese per il cenone. Koulibaly era lì anche lui, come c’era stato tante altre sere. Al «fratello» invisibile dice: buon Natale. Poi, nel palmo della mano gli consegna cinquecento euro. Gli occhi diventano immediatamente umidi, il sorriso si allarga: sotto il berretto di lana infeltrita c’è un volto felice. Natale è arrivato nelle vesti di Kalidou per lui e altri tre ragazzi, amici da anni, che vivono di fortuna e si dividono equamente i soldi piovuti come dal cielo nel parcheggio freddo e umido del supermercato. I quattro si abbracciano, ringraziano

Un Koulibaly che forse sta deludendo in campo, ma di sicuro non delude nella vita. Il suo talento gli ha permesso di guadagnare stipendi faraonici, ma non dimentica chi è meno fortunato e spesso fa incursioni del genere per distribuire coperte e giubbotti o visita i bambini negli ospedali pediatrici

Al benzinaio che fa il pieno all’auto non lesina mance, al portiere del palazzo dove abita a Posillipo porta sfogliate e babà. A volte anche lo shopping diventa allargato. Ha comprato felpe del Napoli per regalarle agli ambulanti africani, ha ordinato maglioni in un negozio del centro per i ragazzini delle case famiglia che visita almeno una volta al mese.