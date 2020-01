I due Papi, su Netflix, ha smentito i nostri pregiudizi

Il film dichiara che c’è stato l’incontro tra Bergoglio e Ratzinger e considera fortemente discutibile il rapporto tra l’attuale papa Francesco e Videla

Ci siamo approcciati a “I due Papi” la produzione Netflix con un forte pregiudizio: troppi i titoli che negli ultimi anni si erano affacciati nelle sale e negli streaming: avevamo torto. Il regista brasiliano Fernando Meirelles già candidato all’Oscar per “City of God” nel 2004, con la sceneggiatura di Anthony McCarten tratta da un suo precedente lavoro teatrale innova il tema in oggetto: il rapporto tra il cardinale Jorge Bergoglio – futuro Papa Francesco – ed il Papa Benedetto XVI, futuro Papa emerito. E questo al di là delle notizie delle ultime ore che vedono Jonathan Pryce (Bergoglio) candidato come migliore attore protagonista, Anthony Hopkins candidato come miglior attore non protagonista, e lo stesso McCarten, come migliore sceneggiatura non originale.

Se nelle memorie giovanili, nel suo servizio nella Compagnia di Gesù e nel suo esilio da prete confessore a Córdoba il film nulla innova rispetto al precedente titolo “Chiamatemi Francesco (2015)”, la prima divergenza ne “I due Papi” è quella sul considerare fortemente discutibile il rapporto tra il Provinciale dei Gesuiti Bergoglio e l’Admiral Videla. Negli altri titoli poi non si faceva cenno di quest’alleanza umana tra Bergoglio e Papa Ratzinger nel lasso temporale che va dall’offerta delle dimissioni del Cardinale Bergoglio al futuro Papa emerito. Una sorta di avvicinamento di opposti caratteri, sensibilità sulla Parola, direzione contro o riformistica da dare alla Chiesa di Cristo. Il film dichiara che quest’incontro c’è stato: noi non ne avevamo avuto sentore: ma ne “I due Papi” la forza dello Spirito Santo sembra giocare tra il Ratzinger absconditus ed il Bergoglio figlio delle passioni e vicino all’umanità di tutti. Questo il succo: poi c’è la grande prova attoriale, ma su questo le nomitation e la storia dei due attori – entrambi protagonisti – già dicono.