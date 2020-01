Gazzetta: un “sorprendente” Insigne trascina il Napoli alla vittoria

Ha fatto il capitano, non solo in campo segnando il gol della vittoria, ma anche sostenendo i compagni e incitandoli durante tutta la gara

“Sorprendente” definisce Mimmo Malfitano la prestazione di Lorenzo Insigne ieri contro la Lazio. E non solo quella tattica in campo., il capitano del Napoli ci ha messo il cuore e ha trascinato con sé la squadra e il pubblico in un vortice che ha portato gli azzurri alla vittoria e alla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia

Soprattutto quando ci mette il cuore, così come ha fatto in questa gara di coppa Italia. Lorenzo Insigne c’è stato, ha sbloccato la partita dopo appena due minuti, e ha continuato a sostenere i compagni.

Non si è risparmiato neppure in fase di copertura, facendo, forse per la prima volta in questa stagione, il capitano

E’ stato ammirevole, andando oltre, quando Rino Gattuso gli ha chiesto di arretrare sulla linea dei difensori, per contrastare le incursioni di Lazzari. E lo ha fatto fino a quando il tecnico non l’ha richiamato in panchina per fare posto a Fabian Ruiz