Gazzetta: Spogliatoio spaccato in gruppi, De Laurentiis e Giuntoli pianificano la rivoluzione

Spogliatoio spaccato e in confusione, ecco quello che accade tra le mura del Napoli, come scrive la Gazzetta dello Sport. Spaccatura che non è nuova e che non aiuta a concentrarsi e a lavorare ovviamente, che mina tutti gli sforzi dell’allenatore per porre fine a questo momento di sbandamento

Da una parte, ci sono alcuni senatori (Callejon, Mertens, Allan, Koulibaly), dall’altra invece ci sono gli stranieri, coloro che rivendicano il prolungamento del contratto (Milik, Maksimovic e Zielinski). Qualcun altro è distratto dalle voci di mercato (Fabian Ruiz e lo stesso Koulibaly), mentre i più giovani e gli ultimi arrivati (Meret, Di Lorenzo, Lozano, Elmas, lo stesso Luperto) sono stati travolti dalla gran confusione che ha preso il sopravvento nello spogliatoio

Proprio per questo la società ha deciso che ci sarà una grande rivoluzione a giugno per spazzare via tutti i dubbi

