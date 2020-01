Gazzetta: Serie A ultima tra i 5 maggiori campionati europei per numero di infortuni

Il primato va alla Premier con 82, dove incide il maggior numero di partita giocate, vengono poi Liga, Ligue1 e Bundesliga. In Italia si registrano solo 37 traumi

Sull’onda del doppio infortunio accorso nei giorni scorsi a Zaniolo e Demiral, la Gazzetta dello Sport pubblica oggi una ricerca sul numero di infortuni nei cinque maggiori campionati europei. Il primato va alla Premier con 82 k.o., seguita nell’ordine da Liga, Ligue1 e Bundesliga. La Serie A è fortunatamente, almeno questa volta, ultima con soli 37 infortuni. Lo studio ha preso in considerazione non solo i casi più gravi, ma anche le ricadute.

In Italia

I club più colpiti per numero di casi sono Inter e Torino, 4 episodi a testa, circa 6 mesi di assenza totali per gli interisti, sui 4 mesi per i granata. Ma come durata totale sta peggio di tutti la Roma con 16 mesi complessivi di lontananza dai campi, seguita dalla Juve a 14, conteggiando Demiral out fino a fine stagione, Chiellini e Khedira di ritorno a fine febbraio.

Uno dei motivi alla base del crescente numero di infortuni, e questo vale soprattuto per la Premier, è il fatto che si gioca tanto. E più si gioca più si accorciano i tempi di recupero dallo sforzo. Contro i turni ravvicinati in Premier si sono scagliati tecnici come Klopp e Guardiola

La Uefa, riporta la Gazzetta, monitora dal 2001 il livello e le tipologie di infortuni. L’ultimo studio nei Club Elite – che ogni anno riguarda 20-25 team della Champions – mostra che dal luglio 2018 a maggio 2019.

su 868 infortuni 410 sono stati registrati in allenamento e 458 (il 53%) in partita, tenendo conto che le ore di training totali sono state 150 mila, mentre le ore di gioco 30 mila (16,6%). Quello che illustra bene sono il tipo di infortuni: nel 2018-19 sono stati soprattutto di natura muscolare, 437, il 50%; 126 (il 15%) ai legamenti e 177 (20%) infortuni gravi e traumatici, tipo ginocchia (il 12% del totale) e caviglie. Insomma gli infortuni alla Zaniolo sono l’estrema minoranza.