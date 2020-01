Gazzetta: Politano vuole la Roma, anche se a Napoli guadagnerebbe di più

“Il giocatore vuole la Roma, ma le discussioni tra le due società non hanno trovato, finora, un punto d’incontro e Politano potrebbe prendere in considerazione l’idea di andare a Napoli dove guadagnerebbe di più. All’Inter, Giuntoli ha presentato un’offerta vantaggiosa, prenderebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto così che a giugno, con 25 milioni, completerebbe l’operazione. Se la Roma non dovesse rilanciare, Politano sarebbe destinato al Napoli e nella trattativa potrebbe rientrare anche Llorente”