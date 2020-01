Gazzetta: Napoli e Tottenham trattano il prestito di Llorente, manca l’ok del calciatore

Abbiamo grandi margini di miglioramento. Bisogna allenarsi bene e credere in tutto ciò che si fa. Io devo fare dei risultati per riuscire a rimanere a Napoli, è questo il mio obiettivo, anche il mio destino è legato ai risultati. E per arrivarci devo far vedere qualcosa di buono in campo», ha ammesso Gattuso: «Europa, abbiamo tante cose da migliorare. La Coppa Italia? Certo è un traguardo, a questo punto», ha concluso il tecnico che domani avrà a disposizione i nuovi arrivati, Lobotka e Demme. In più Llorente-Tottenham: operazione in prestito fino al 30 giugno. Il Tottenham gradisce, il Napoli pure, ora si attende la parola del giocatore”