Gazzetta: Lobotka deluso per la sostituzione

Pochi sprazzi, comunque, che hanno consentito al nazionale slovacco di farsi apprezzare per un paio di recuperi e per altrettante uscite palla al piede. Poi, la delusione per un’esclusione inaspettata, che ha saputo metabolizzare in tutta fretta, consolato com’è stato dallo stesso Rino Gattuso che, sicuramente, lo terrà in considerazione per la super sfida di domenica sera, al San Paolo, contro la Juventus.