Gazzetta: il miglior Napoli gattusiano torna a casa a mani vuote

Il Napoli continua a farsi gol da solo, in questo mercato invernale, come prima cosa dovrebbe (ri)acquistare i favori di San Gennaro

Il Napoli continua a perde e soprattutto continua a versare in una situazione di classifica che lascia molto a desiderare. Gattuso parla di segnali e di miglioramenti, ma la realtà parla della terza sconfitta sotto la sua gestione su quattro gare e l’ennesimo errore del portiere che regala il gol all’avversario.

“Avrebbe volentieri fatto a meno dell’invito alla festa altrui, perché il destino ha deciso che doveva andare così, ma forse sarebbe dovuta andare diversamente. Proprio nel momento migliore del Napoli, con la Lazio in affanno e Strakosha impegnato, è arrivato quello sciagurato tentativo di dribbling di Ospina a Immobile che gli ha rubato palla e ha tirato una sassata nella porta da posizione difficile. Il tentativo di Di Lorenzo di scaraventare in tribuna la sassata non è andato a buon fine. Amen. Altro errore, altra corsa, Altro gol praticamente autoprodotto, dopo quelli di San Siro. Il Napoli è in crescita ma perde. In questo mercato invernale, come prima cosa dovrebbe (ri)acquistare i favori di San Gennaro”.