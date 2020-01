Gattuso a Sky: «La squadra è viva, ha dimostrato che sa giocare a calcio»

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Sky dopo la brutta sconfitta rimediata al San Paolo contro l’Inter

Troppi errori oggi

«Sicuramente, però grande risultato. Penso che è stata la migliore della mia gestione. Non è un caso che non si vince dal 19 ottobre, però la squadra è viva e ha dimostrato che sa giocare a calcio. Non riusciamo a dare continuità però oggi ho detto ai ragazzi che non bisogna demoralizzarsi e lavorare come stiamo facendo»