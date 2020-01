Gattuso a Kisskiss: «Non scivoliamo per sfiga, ma per i tacchetti sbagliati»

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sconfitta rimediata al San Paolo contro l’Inter

Buona partita dal punto di vista del gioco, però errori individuali.

“Sono d’accordo, si può fare meglio sicuramente in fase di non possesso, ancora qui abbiamo qualcosa da migliorare, hanno trovato sempre spazio. Abbiamo sbagliato qualche uscita di troppo, ma la squadra ha fatto una buonissima partita, bisogna continuare su questa strada qua. E’ il terzo gol che prendo da allenatore del Napoli perché scivoliamo, non è sfiga ma anche valutazione nello sceglierei tacchetti giusti”.