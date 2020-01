Gasperini: “Il nostro obiettivo è quello di migliorarci, anche con l’Inter”

A San Siro questo weekend si fronteggeranno Atalanta e Inter. Il tecnico bergamasco, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa.

“L’Inter punta sicuramente allo scudetto, anche se all’inizio non erano previsti risultati così positivi. Sicuramente è merito di Conte, con tanti punti merita di diritto di competere. Ha acquisito molta più credibilità, sono tutti convinti che possa essere una squadra competitiva. Vogliamo finire un girone d’andata positivo, andremo a giocare sul campo della prima in classifica. Vale molto per la credibilità nostra, per capire quanto siamo vicini o lontani”.