Gasperini: “Abbiamo giocatori veramente forti, che stanno giocando con voglia, divertendosi”

Dopo la manita al Parma, il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky.

Una partita perfetta?

“La perfezione non esiste, sono convinto che si possa migliorare in tante cose, ma io oggi non ho potuto non fare i complimenti ai ragazzi che stanno giocando con voglia di giocare a calcio, con spirito”.