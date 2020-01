Garanzini: davvero qualcuno ha pensato che Gattuso avrebbe fatto meglio di Ancelotti?

Su La Stampa, Gigi Garanzini analizza la giornata di campionato appena finita.

“La Juve non perde un colpo, l’Inter invece sì: il pareggio di Lecce le costa non solo il raddoppio del distacco dalla capolista, ma anche il secondo posto potenziale”.

Già, continua, perché la Lazio avanza ed ha ancora una partita da recuperare. Qualora vincesse sul Verona arriverebbe a scavalcare l’Inter e si porterebbe a tre punti dalla Juventus.

L’Inter conferma il suo momento di stanca. Ieri, contro il Lecce, la squadra ha fornito una prestazione modesta.

Nemmeno la Juve ha incantato con il suo gioco.

“Questo è un periodo in cui non tutto, ma molto dipende dalla vena di Dybala: con l’argentino fuori sincrono, se non dopo il pari del Parma, e Pjanic invece pure, di bello si è visto abbastanza poco. Due gol dell’abbonato Ronaldo, fortunato il primo e perfetto il secondo, e qualche sofferenza di troppo in un finale che il Parma ha interpretato al meglio”.