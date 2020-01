Fabian Ruiz con l’influenza, con la Samp tocca a Demme e Lobotka

Lo spagnolo non è in dubbio per la Samp, ma potrebbe andare in panchina con i recuperati Koulibaly e Mertens. In difesa torna Maksimovic, in porta Ospina in vantaggio su Meret

Recuperati sì, ma meglio non correre rischi. Koulibaly e Mertens non vanno in campo da dicembre, e sono tornati in gruppo solo ieri, per cui Gattuso difficilmente li farà partire titolari già lunedì sera contro la Sampdoria.

In difesa però è pronto il ritorno di Maksimovic accanto a Manolas, con Di Lorenzo che può tornare sulla destra, e Mario Rui a sinistra. Hysaj però resta in ballottaggio con entrambi. Tra i pali probabile il ritorno di Ospina.

A centrocampo Demme e Zielinski sono certi del posto, e Lobotka potrebbe scalzare Fabian Ruiz visto che oggi lo spagnolo s’è fermato in palestra per i postumi dell’influenza. Allan nel frattempo migliora, oggi ha lavorato tra campo e palestra, ma difficilmente sarà pronto per la Samp.

In attacco certo il tridente “titolarissimo”, con Callejon, Milik e Insigne. Il nuovo arrivato Politano ha lavorato in palestra, ancora un po’ debilitato dell’influenza.