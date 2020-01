Dialogo tra Montalbano e Catarella su Sanremo

“Sissi, a mia mi appiacia Massima Raniera… “. “Ma Catarè, Massima Raniera mi pari che non participa”. “Allura chist’anna non me lo vidia Sanrima”

“Allura Catarè io manca per diecia juorna: vada a Zena dalla signura Livie”.

Catarè: “Allura si ci sugna nuvitate la acchiamma allà?”.

Muntilbano: “Sissi, mi poti acchiamari”.

Catarè: “Scusasse dutturi, ma Ginova stessi viciniora a Sanrima?”.

M: “Abbastavilmenta, pirchia?”.

C: “Commo pirchia, dutturi, non la sapia che i primera di fevvraia acumincia il Fistivalla?”.

M. “Ma che havino cangiato nomina; si addici Festivalla, non Fistivalla: ma che fussia un nia anglisma?”.

C: “(…)”.

M. “Pirchia haora non parla chiù?”.

C: “Dutturi, io stiva apparlanda del Fistivalla e lia mi apparla di malatie”.

M: “Ma anglisme nun è na malatie, Catarè… Voli diciri che na palabra poti advinire da n’ata lingue”.

C: “Ma che vine a fari?”.

M: “Vine per li vacantia, ce piacia e rista in Itaglia”.

C: “Ah, allura mi appiacia”.

M: “Ah, bine: vidia che nun si suvraniste”.

C: “Suvra ci vada spissa ma sinza nista”.

M: “Impurtanti è che tu suvra ci vade”.

C: “Diciva apprima che se Ginova e Sanrima sugno viciniora lia poti annari con la signurina Livie al Fistivalla”.

M: “Ma che ci vada a fari a Sanrima nun diva mica accatari i fiora”.

C: “Ma si poti vidiri Ammadea cu le su fimmine”.

M: “Ma io manca me lo vida in tilivisiona il Festivalla”.

C: “Ma chist’anna ci stavina multa fimmina bona che facina i discursa”.

M: “Ma a mia nun mi piacciana nianche le canzuna”.

C: “Ma commo, dutturi, chist’anna ci sugno pure li trapper”.

M: “Ma vinina dal Cannadia?”.

C: “Cusa?”.

M: “I trapperi”-

C: “Nonsi, sugno chilla cantanta che non sugno cantanta, ma che apparlano con la musiche”.

M: “E se non sugno cantanta che li faciana participari a fari?”.

C: “Pirchia chesta è il nova moda di cantari: e chista placuina multa alli giovina”.

M: “Ma ia giovina nun sugna plus”.

C: “Ma lia è giovina: e chè nun havinna chiù capilla pari chiù vicchia”.

M. “(…)”.

C: “Io pinsa che na pirsona mpurtanti commo a lia havi da annari a Sanrima: allà ci stavino omnes le Vippia”.

M: “Catarè, e chi se li vippia?”.

C: “Caccuruna se li vippia, se non che Vippia sugna”.

M: “Non faci na grecchia”.

C: “Se poi lia addecida di irci li vuleva acchiederi nu piaciri”.

M: “Dimma omnia, Catarè… “.

C: “Io vulissa che lia mi apporta l’autografia di Ammadea”.

M: “Ma pirchia a tia ti appiacia Ammadea?”.

C: “Sissi, lo vidia la sira in tilivisiona nei sulita ‘gnota”.

M: “Ah, bine”.

C: “Non si potissa mittiri nel nustra organica commo scupritura di malaviventa?”.

M: “Accà ci amanca sula Ammadea: già stama sinza binzina, sine straordinaria, sine nihila”.

C: “Ma Ammadea è brava”.

M: “Ma poi gli autografa non sirvano a nihila: ura si purtano i selfia”.

C: “Ma io commo lo facia i selfia se stavia accà a faticari?”.

M: “Allura il selfia me lo facia ia e ti lo manna: si cuntinta?”.

C: “Gratia, dutturi: accussì havia nella stissa fota le du pirsona chiù mpurtanta nelle mi viti”.

M: “Va bine: ma tu faci il tifa per qualichi cantanta?”.

C: “Sissi, a mia mi appiacia Massima Raniera… “.

M: “Ma Catarè, Massima Raniera mi pari che non participa”.

C: “Allura chist’anna non me lo vidia Sanrima”.

M. “(…)”